Kaymakam Yaman'dan virüs ile mücadele çağrısı - Son Dakika

Kaymakam Yaman'dan virüs ile mücadele çağrısı

18.11.2020 12:00
Kaymakam Yaman'dan virüs ile mücadele çağrısı, System.String[]

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, son günlerde ilçede giderek artış gösteren Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle, vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulunarak 'Korona virüs ile topyekün mücadele edelim" çağrısı yaptı.

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, son günlerde ilçede giderek artış gösteren Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle, vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulunarak 'Korona virüs ile topyekün mücadele edelim" çağrısı yaptı.

Kaymakam Hasan Yaman, yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde ilçemizde Covid-19 vaka sayısında artışlar yaşanmaktadır. Bu açıklamayı bir mülki idare amiri olarak değil kardeşiniz, abiniz, bir evladınız olarak yapmaktayım. Maalesef pandemi sürecinin başındaki hassasiyet azaldı, bazı vatandaşlarımızda rehavet gözlemlemekteyim. Pandemi sürecinde en basit, en sıradan alışkanlıklarımızın, davranışlarımızın bile aslında ne kadar lüks ve konforlu olduğunu hep birlikte anladık. Dost meclislerinde çay içip sohbet etmenin, sevdiklerimizi kucaklamanın, büyüklerimizin ellerini öpmenin, arkadaşımızın omuzuna elimizi atmanın, nefes almanın değerini hep birlikte tecrübe ettik. Bu süreçte maalesef hastalığa yenik düşük hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Hastalığın bulaşıcılığından dolayı çok sınırlı katılımla cenazelerini defnedebildik, öyle ki temaslı ya da pozitif oldukları için çocuklar anne ve babalarının cenazelerine, eşler birbirlerinin cenazelerine katılamadılar. Komşular, akrabalar taziye vazifelerini layıkıyla yerine getiremediler. Bu acıları hep birlikte yaşadık.

Virüsün bulaştığı hastalara şifa olmak isteyen, gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını kaybettik. Tüm bunları düşününce maalesef bazı vatandaşlarımızın yeterli dikkat ve hassasiyeti göstermediklerini üzülerek görüyoruz. Evde izolasyonda olması gereken vatandaşımız, kendisini kontrol eden kamu görevlisine hiçbir yere gitmiyorum sadece pazara gidip geldim diyebiliyor. Hala doğum günü, gün benzeri etkinlikleri evlerinde düzenleyen vatandaşlarımız var. İçinde bulunduğumuz vakit kısır ve sarma ikram etme vakti değildir. Toplu görüşmelerimizi lütfen erteleyelim. Korkarım salgından sonra yeni bir modamız, aksesuarımız olacak, bilekte ve çenede maske. Güzel kardeşim maske seni cezadan değil hastalıktan belki ölümden kurtaracak. Tak o maskeni. Sevdiklerini de bizleri de üzme. Bazı vatandaşlarımız işlem yapın diyebilirler hem adli hem idari işlemler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Fakat sen onlarca insana virüs bulaştırdıktan sonra bunun yeterli bir anlamı olabilir mi? Hep birlikte sosyal hareketliliği azaltalım. Toplu etkinliklerden uzak duralım. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uyalım ve Bozüyüklüler olarak topyekün mücadele edelim. Bu virüsü ilçemizden hep birlikte kovalım. Saygılar sunar, sağlıklı günler dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaymakam Yaman'dan virüs ile mücadele çağrısı

DOST Partisi, Koronavirüs, Hasan Yaman, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Yaman'dan virüs ile mücadele çağrısı - Son Dakika


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