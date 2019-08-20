Son Dakika Haberleri: Kaymakam yangın alanlarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam yangın alanlarını inceledi

13 dakika önce

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Adası'nda meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam yangın alanlarını inceledi, System.String[]
Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Adası'nda meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uğuz, Marmara Adası'nda başlayan yangından zarar görenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere vatandaşları olay yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Uğuz, yangının verdiği hasarı yakından inceledi. İncelemenin ardından bir araya geldiği vatandaşlara, yangında zarar gören halkın zararının karşılanabilmesi için hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce sonlandırılacağını belirten Kaymakam Uğuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde, tüm kamu kurum-kuruluşları ve STK'ların katılımı ile ağaçlandırma seferberliğinin başlatılarak Marmara Adası'nın yeniden eski doğal güzelliğine ve yeşilliğine kavuşacağını dile getirdi. - BALIKESİR
Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 16:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam yangın alanlarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]