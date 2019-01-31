Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yapıcı Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Kaymakam Yapıcı Eğitim Yatırımlarını İnceledi

28 dakika önce

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçede devam eden eğitim yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Yapıcı Eğitim Yatırımlarını İnceledi, System.String[]
Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçede devam eden eğitim yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı okul inşaatlarını, eğitim sınıflarını ve ilçedeki bilim okulunu ziyaret ederek Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Devam eden inşaat yatırımlarını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Eğitime önem veren birisi olarak ilçemizde devam eden yatırımları inceledik ve en kısa zamanda yapılması için talimatları verdik. Son yıllardaki eğitimdeki çıtamızın yükselmesi bizleri mutlu ediyor. Bizler de elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Fatsa, Güncel
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