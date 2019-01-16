Kaymakam Yavuz'dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ilçedeki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ilçedeki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.



Kaymakamı Yavuz ve beraberindeki heyet, İnönü Mahalle Muhtarı İbrahim Elması ve Haceloğlu Mahalle Muhtarı Muhsin Avcı ile yakın zamanda hayatını kaybeden Camikebir Mahalle Muhtarı Ünal Özetin ailesini ziyaret ettiler. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Yavuz, mahallenin durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Yavuz, mahallelerde yaşanan sorunlarını dinledi. Yavuz, yaptığı konuşmasında "Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakit buldukça köy ve mahalle muhtarlıklarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaşması hususunda kurum amirlerimiz ile beraber ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yaşadıkları köy ve mahalle hakkında taleplerini dile getirmelerini istiyorum. Dile getirilen talepleriniz not alınıp gerekli kurumlarla yazışma yapılarak çözüme ulaşması için çalışma yapılacaktır. Fakat belirtilen taleplerin bazılarının kısa zamanda bazılarının ise zaman alarak çözüme ulaşacaktır "dedi.



Mahalle muhtarları ise, ziyaretinden dolayı Kaymakam Naif Yavuz'a ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - BİLECİK

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