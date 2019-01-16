Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yavuz'dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Kaymakam Yavuz'dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

38 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ilçedeki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz'dan Mahalle Muhtarlarına Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ilçedeki bazı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Kaymakamı Yavuz ve beraberindeki heyet, İnönü Mahalle Muhtarı İbrahim Elması ve Haceloğlu Mahalle Muhtarı Muhsin Avcı ile yakın zamanda hayatını kaybeden Camikebir Mahalle Muhtarı Ünal Özetin ailesini ziyaret ettiler. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Yavuz, mahallenin durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Yavuz, mahallelerde yaşanan sorunlarını dinledi. Yavuz, yaptığı konuşmasında "Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakit buldukça köy ve mahalle muhtarlıklarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaşması hususunda kurum amirlerimiz ile beraber ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yaşadıkları köy ve mahalle hakkında taleplerini dile getirmelerini istiyorum. Dile getirilen talepleriniz not alınıp gerekli kurumlarla yazışma yapılarak çözüme ulaşması için çalışma yapılacaktır. Fakat belirtilen taleplerin bazılarının kısa zamanda bazılarının ise zaman alarak çözüme ulaşacaktır "dedi.

Mahalle muhtarları ise, ziyaretinden dolayı Kaymakam Naif Yavuz'a ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Naif Yavuz, Bilecik, Güncel
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