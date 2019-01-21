Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yavuz'dan Stk'lara Ziyaret

Kaymakam Yavuz'dan Stk'lara Ziyaret

1 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci ve S.S. Osmaneli 2 No'lu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Murat Algın'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz'dan Stk'lara Ziyaret, System.String[]
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci ve S.S. Osmaneli 2 No'lu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Murat Algın'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine değinen Kaymakam Yavuz, "Dernek ve odalar ilçenin en önemli sivil gücüdür. Sivil Toplum kuruluşlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz Osmaneli halkıyla daha yakın ilişkiler kurulmasında sivil toplum kuruluşları, dernekler ve odalar en büyük etkenlerdir. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ilçemiz adına yapılması gereken yatırımlar konusunda fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın Osmaneli Kaymakamlığı olarak her zaman yanlarındayız ve elimizden gelen desteği sağlayacağız. İade i ziyaret turlarının bunlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Oda ve kooperatif başkanları da Kaymakam Yavuz'un nazik ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür ettiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Osmaneli, Güncel
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