Kaymakam Yavuz din görevlileri ile bir araya geldi

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, vaiz İbrahim Atmaca, mahalle, köy imam hatip ve müezzin vazifesindeki din görevlileri ile bir araya geldi.



Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantı; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimiz kapsamında Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere dualarla başladı. Kaymakam Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmasında; Anadolu insanının dinini hep doğru mecradan öğrenmek istediğini, imam hatiplerin yaptıkları görev ve çalışmaların gerçekten çok önemli ve kayda değer olduğunu anlattı. Yavuz, "İmam hatip dediğimiz zaman, öncü, önder, önde gelen ve örnek olan manasında geliyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin yetiştirilmesi adına sizlerin kendilerinizi sürekli geliştirmenin toplumumuza daha faydalı olacaktır. Bağımlılıkla uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda da imam hatip ve müezzinlere önemli görevler düşüyor. Her fırsatta, her mecrada gençlerimize sağlıklı bir toplumda yaşama temasını gençlerimize aşılamalıyız. Çocuklarımızın gençlerimizin dinine, gelenek ve göreneklerine bağlı olma yönünde gayretler sarf etmeliyiz. İmam hatiplik vazifesindeki her arkadaşımın görevinin sadece ezan-ı şerifi okuyup, vakit namazı kıldırmak olmamalı, bulunduğu bölgede, mahallede, köyde ve semtte vatandaşlarımızla ilgili ve alakalı bir şekilde sosyal sorumluluğunu da yerine getirmelidir" dedi.



Konuşmasının sonunda Kaymakam Yavuz katılımcılara teşekkür ekip görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK