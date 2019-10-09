Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yavuz sanayi esnafını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Yavuz sanayi esnafını ziyaret etti

Kaymakam Yavuz sanayi esnafını ziyaret etti

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaymakam Yavuz sanayi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.


Kaymakam Yavuz, Osmaneli Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarını ziyaret ederek esnafların talep ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yavuz, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını belirterek küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Yavuz, esnaflara çalışmalarında başarılar dilemesinin ardından küçük sanayi sitesinden ayrıldı.


Kaymakam Yavuz'un bu ziyaretlerinden dolayı sanayi esnafları da memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler. - BİLECİK

Naif Yavuz, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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