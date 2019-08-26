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Kaymakam Yazar'dan yeni eğitim dönemi değerlendirmesi

21 dakika önce

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, yeni eğitim dönemini değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yazar'dan yeni eğitim dönemi değerlendirmesi, System.String[]

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, yeni eğitim dönemini değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma'nın eğitimde bir cazibe merkezi durumuna geldiğini söyledi.

Fen lisesini kazananların yarısını dışarıdan gelen öğrencilerin oluşturduğunu belirten Yazar, Bandırma Kaymakamlığı olarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını son derece önemsediklerini vurguladı.

Yazar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bu konuda önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maddi durumu iyi olmayanların giysisini biz alırız. Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz bir proje var. Bir öğrenci paltosuz ve ayakkabısız okula geldiğinde hemen tespit edilecek ve aynı gün içinde okul idaresi tarafından öğrencinin hem palto hem ayakkabısı temin edilmiş olarak evine dönecek. 2 bin 500 öğrencimize bir firma her yıl düzenli olarak kıyafet yardımı yapıyor. 'Param yok okula gönderemiyorum' mazeretini kabul etmiyoruz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da kriterleri doğrultusunda yardım yapıyor. İhtiyaç sahibi öğrencinin desteğe ihtiyacı var. Cep harçlıkları sınıf öğretmeninde. Öğrenci isterse kantinden isterse marketten sınıf öğretmeniyle alışveriş yapacak. Amacımız hakikaten ihtiyacı olup da giyimini kuşamını alamamış öğrencimiz kalmasın. Çok fazla sayıda olmuyor ama servis kullanamıyorum yürüyerek okula gitmek mecburiyetindeyim diyen öğrenci olmasın. Amacımız bu, imkanlarımız var."

Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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