Kaymakam Yazıcı: "Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor" - Son Dakika

Kaymakam Yazıcı: "Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor"

06.01.2021 11:08
Kaymakam Yazıcı:

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, görevine yeni başlayan İlçe Müftüsü Erkan Aksu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve kurumun işleyişiyle ilgili bilgi aldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, görevine yeni başlayan İlçe Müftüsü Erkan Aksu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu ve kurumun işleyişiyle ilgili bilgi aldı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "(Covid-19) tedbirleri kapsamında Kur'an Kursu eğitimi için başvuran vatandaşlara, Kur'an Kursu öğreticileri ve görevlendirilen din görevlileri tarafından eğitimler online olarak verilmeye devam ediyor. Eğitimlerin verildiği müftülük binasının giriş katında bulunan alanı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu Kur'an Kursuna dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. İmamı olmayan köylerdeki camilerimizde, din hizmetinin daha verimli halka sunulması için çalışmaların hızlıca başlatılması gerektiği İlçe Müftümüz ile konuşuldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Yazıcı: Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor
Kaymakam Yazıcı: Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor
Kaymakam Yazıcı: Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor

Çavdarhisar, Hisarcık, Kütahya, Aksu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Yazıcı: 'Kur'an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor' - Son Dakika


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