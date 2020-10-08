Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti

08.10.2020 00:58
Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilk ziyaretini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptı. Müdür Ahmet Danacı ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alan kaymakam Yelek, burada bir takım incelemelerde bulunduktan sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geçti. Kaymakam Yelek gerçekleştirdiği ziyarette, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ve yürütülen faaliyetler hakkında Halk Eğitim Müdürü Ercan Özdemir'den bilgi aldı. Kaymakam Yelek, "Halk Eğitim Merkezlerinin, yetişkin eğitim hizmetleri ile bireylerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlarken, ekonomik açıdan da hem bireylerin hem de toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedeflemektedir" dedi. - BİTLİS

Halk Eğitim Merkezi, Muhammed İkbal, Bitlis, Hizan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti - Son Dakika

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