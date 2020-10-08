Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilk ziyaretini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptı. Müdür Ahmet Danacı ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alan kaymakam Yelek, burada bir takım incelemelerde bulunduktan sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geçti. Kaymakam Yelek gerçekleştirdiği ziyarette, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ve yürütülen faaliyetler hakkında Halk Eğitim Müdürü Ercan Özdemir'den bilgi aldı. Kaymakam Yelek, "Halk Eğitim Merkezlerinin, yetişkin eğitim hizmetleri ile bireylerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlarken, ekonomik açıdan da hem bireylerin hem de toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedeflemektedir" dedi. - BİTLİS