Kaymakam Yelek'ten aile destek merkezine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Yelek'ten aile destek merkezine ziyaret
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Aile Destek Merkezini (HADEM) ziyaret etti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Aile Destek Merkezini (HADEM) ziyaret etti.
Kaymakam Yelek, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi aldı. İhtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat veren Kaymakam Yelek; filografi, Kur'an kursu, el sanatları ve halı dokuma kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. - BİTLİS
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