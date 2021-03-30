Kaymakam Yelek'ten hane ziyareti - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Dilşah Gergili ve ailesini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Yelek, Gayda köyü Yolbaşı mezrasında ikamet eden Gergili ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Yelek, "Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek hasbihal etmek ve onları dinlemek, kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, devletimizin şefkatli elinin yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla buradayız. Bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Hane ziyareti sırasında Kaymakam Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti. - BİTLİS