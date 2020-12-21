Kaymakam Yelek'ten polis ve jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amirliğinde polislerle sohbet eden Yelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Jandarma Komutanlığına geçen Yelek, askerlerle bir araya geldi.

Yelek, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli kamu hizmeti verilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, zaman zaman kamu kurumlarını ziyaret ettiğini dile getirdi.