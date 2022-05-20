Kaymakam Yelek, yöresel kıyafetleriyle ilgi gören vatandaşı kabul etti - Son Dakika
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Kaymakam Yelek, yöresel kıyafetleriyle ilgi gören vatandaşı kabul etti

20.05.2022 15:07
Kaymakam Yelek, yöresel kıyafetleriyle ilgi gören vatandaşı kabul etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı İkbal Yelek, yöresel kıyafetleriyle fotoğrafseverlerin ilgisini çeken Teymur Güvener ile makamında görüştü.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı İkbal Yelek, yöresel kıyafetleriyle fotoğrafseverlerin ilgisini çeken Teymur Güvener ile makamında görüştü.

Sarpkaya köyünde yaşayan ve yöresel kıyafetleriyle yerli ve yabancı fotoğrafçıların dikkatini çeken Güvener, Kaymakam Yelek'i ziyaret etti.

58 yaşındaki Güvener, bir süre Kaymakam Yelek ile sohbet etti.

Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güvener'e sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

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Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Yelek, yöresel kıyafetleriyle ilgi gören vatandaşı kabul etti - Son Dakika


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