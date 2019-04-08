Kaymakam Yenidünya'dan Okul Ziyareti
45 dakika önce
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Alpaslan İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya, Alpaslan İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Yenidünya, köy okullarına gerekli destekleri aktardıklarını ve son dönemde zeka oyunları sınıfı kurduklarını söyledi.
Zeka oyunları sınıflarının, çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerinin yanı sıra zeka ve yeteneklerini geliştirmesi açısından da çok önemli önemli olduğunu ifade eden Yenidünya, "Büyük keyif aldıkları bu tür oyun etkinlikleri, derslerinden sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer derslere katılacaklar. Özellikle akıl oyunlarından dolayı kazandıkları girişimcilik ruhu derslere de yansıyacak öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesi önemli bir adımı olacak." dedi.
Yenidünya'ya, ziyareti sırasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA
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