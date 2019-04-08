Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya'dan Okul Ziyareti

Kaymakam Yenidünya'dan Okul Ziyareti

45 dakika önce

Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Alpaslan İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yenidünya'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Alpaslan İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yenidünya, köy okullarına gerekli destekleri aktardıklarını ve son dönemde zeka oyunları sınıfı kurduklarını söyledi.

Zeka oyunları sınıflarının, çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerinin yanı sıra zeka ve yeteneklerini geliştirmesi açısından da çok önemli önemli olduğunu ifade eden Yenidünya, "Büyük keyif aldıkları bu tür oyun etkinlikleri, derslerinden sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer derslere katılacaklar. Özellikle akıl oyunlarından dolayı kazandıkları girişimcilik ruhu derslere de yansıyacak öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesi önemli bir adımı olacak." dedi.

Yenidünya'ya, ziyareti sırasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA

Taşova, Güncel
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