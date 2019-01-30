Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kaymakam Yenidünya'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, şehit er İdris Bolat'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Yenidünya'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, şehit er İdris Bolat'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin Karamuk köyünde yaşayan annesi Ayşe ve babası Halis Bolat'ı ziyaret eden Yenidünya, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Kendilerine emanet olan şehit ailelerinin her zaman yanında durduklarını vurgulayan Yenidünya, "Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz. Hangi sorununuz olursa olsun, bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerine ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Yenidünya ve şehit ailesi, şehit Bolat'ın mezarını da ziyaret ederek dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Taşova, Bolat, Güncel
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