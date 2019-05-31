Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya'dan veda ziyareti
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Kaymakam Yenidünya'dan veda ziyareti

17 dakika önce

Eğitim için İngiltere'ye gidecek olan Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yenidünya'dan veda ziyareti, System.String[]
Eğitim için İngiltere'ye gidecek olan Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Yenidünya, ziyarette yaptığı konuşmada, uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Görev yaptığım süre içerisinde uyum içerinde Taşova'ya hizmet etmek istedik. Bu güzel ilçeye birlikte hizmet ettiğim herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Öztürk de Yenidünya'ya Taşova'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Birlikte yürüttüğümüz projeler Taşova'ya çok şey katacaktır. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:19 Kaynak: AA
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