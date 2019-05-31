Kaymakam Yenidünya'dan veda ziyareti
17 dakika önce
Eğitim için İngiltere'ye gidecek olan Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:19 Kaynak: AA
Eğitim için İngiltere
'ye gidecek olan Taşova
Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram
Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Yenidünya, ziyarette yaptığı konuşmada, uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Görev yaptığım süre içerisinde uyum içerinde Taşova'ya hizmet etmek istedik. Bu güzel ilçeye birlikte hizmet ettiğim herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Öztürk de Yenidünya'ya Taşova'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Birlikte yürüttüğümüz projeler Taşova'ya çok şey katacaktır. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.
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