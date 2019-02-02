Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya Yol Kontrolüne Katıldı

Kaymakam Yenidünya Yol Kontrolüne Katıldı

10 dakika önce

AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak sürücülere çikolata ikram etti.

Kaymakam Yenidünya Yol Kontrolüne Katıldı, System.String[]
AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak sürücülere çikolata ikram etti.


Erbaa-Amasya D 100 kara yolunda yapılan yol kontrolünde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Yenidünya, uygulamalar hakkında bilgi aldı.


Gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçleri sayesinde huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını belirten Yenidünya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yenidünya, kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığını hatırlattı.

Yenidünya, polis ve jandarmanın kontrol için durduğu sürücülere de çikolata ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:21 Kaynak: AA

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