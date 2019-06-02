Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya yol kontrolüne katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Yenidünya yol kontrolüne katıldı

38 dakika önce

Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak çocuklara trafik karnesi verip çikolata ikram etti.

Kaymakam Yenidünya yol kontrolüne katıldı, System.String[]
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak çocuklara trafik karnesi verip çikolata ikram etti.

Kaymakam Yenidünya, Erbaa - Amasya D 100 kara yolunda yapılan yol kontrolünde jandarma ekiplerinin çalışmalarını denetledi, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Yenidünya, "Bu bayram da çocuklarımıza trafik karnesi verdik. Bu karne ile çocuklar aracı kullanan babası veya bir akrabasına not verecek. Bu karneleri jandarma genel komutanlığına yollayıp bisiklet kazanma şansına da erişecek. Bu sayede araç sürücüleri daha dikkatli araç kullanıp sevdiklerine kavuşmuş olacaklardır." dedi.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yenidünya, çocuklara ayrıca çikolata ikram etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Amasya, Taşova, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Türkiye şehitlerini uğurladı Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 22:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenidünya yol kontrolüne katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]