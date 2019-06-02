Kaymakam Yenidünya yol kontrolüne katıldı
38 dakika önce
Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak çocuklara trafik karnesi verip çikolata ikram etti.
Taşova
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Kaymakamı Okan Yenidünya, Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak çocuklara trafik karnesi verip çikolata ikram etti.
Kaymakam Yenidünya, Erbaa
- Amasya
D 100 kara yolunda yapılan yol kontrolünde jandarma ekiplerinin çalışmalarını denetledi, uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirten Yenidünya, "Bu bayram da çocuklarımıza trafik karnesi verdik. Bu karne ile çocuklar aracı kullanan babası veya bir akrabasına not verecek. Bu karneleri jandarma genel komutanlığına yollayıp bisiklet kazanma şansına da erişecek. Bu sayede araç sürücüleri daha dikkatli araç kullanıp sevdiklerine kavuşmuş olacaklardır." dedi.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yenidünya, çocuklara ayrıca çikolata ikram etti.
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