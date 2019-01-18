Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yenigün, Yol Açma Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Yenigün, Yol Açma Çalışmalarını İnceledi

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi ve köylerdeki vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Yenigün, Yol Açma Çalışmalarını İnceledi, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi ve köylerdeki vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Pazarlar ilçesinde, kar nedeniyle köy yollarının kapanması sonucunda Pazarlar Kaymakamlığına bağlı ekipler yol açma çalışmaları başlattı.

Kaymakam Yenigün, yol açama çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, "Çalışmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarının tamamı açıldı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile bağlantısını sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştılar. Şuan itibariyle kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Kütahya, Pazarlar, Güncel
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