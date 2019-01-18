Kaymakam Yenigün, Yol Açma Çalışmalarını İnceledi
1 saat önce
Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi ve köylerdeki vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Kütahya
'nın Pazarlar
Kaymakamı Kerem Yenigün, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi ve köylerdeki vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Pazarlar ilçesinde, kar nedeniyle köy yollarının kapanması sonucunda Pazarlar Kaymakamlığına bağlı ekipler yol açma çalışmaları başlattı.
Kaymakam Yenigün, yol açama çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, "Çalışmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarının tamamı açıldı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile bağlantısını sağlamak için gece gündüz fedakarca çalıştılar. Şuan itibariyle kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı
İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak