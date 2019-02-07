Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yetgin'den Sma Hastasına Destek

Kaymakam Yetgin'den Sma Hastasına Destek

1 saat önce

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin SMA hastası 19 yaşındaki Emir Mervan Dere'nin ailesine destekte bulundu.

Kaymakam Yetgin'den Sma Hastasına Destek, System.String[]
Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin SMA hastası 19 yaşındaki Emir Mervan Dere'nin ailesine destekte bulundu.

Kış aylarında elektrik kesintisinden dolayı yaşadıkları Bağlıisa köyünde sıkıntı yaşayan Dere ailesine jeneratör ve yakacak desteğinde bulunan Yetgin, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin zor durumunda olan vatandaşına her zaman katkı sunduğunu söyledi.

Hasta genç Emir için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini aktaran Yetgin, "Her şeye rağmen hayata küsmeyip, gülümsemesi bile bizi mutlu ediyor." dedi.

Babası Metin Dere ise destek dolayısıyla Yetgin'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

Karlıova, Güncel
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