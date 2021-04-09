Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'in ev ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile ailelerin sorunlarını dinleyen Demirer, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını not aldı.

Ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Demirer, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmak olduğunu söyledi.

Demirer, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıttı.