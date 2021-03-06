Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin denetimine katıldı - Son Dakika

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, yeni normalleşme kararları doğrultusunda yeniden faaliyete geçen iş yerlerini ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerinde bulundu, hem de kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kademeli yeni normalleşme kararları doğrultusunda Manavgat'ta yeniden faaliyete geçen iş yerlerinin denetimine devam ediliyor. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, beraberinde Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, diğer kurum müdürleri ve meslek odası temsilcileriyle birlikte, yeniden hizmete açılan lokanta, pastane, kafe, kahvehane, kahvaltı salonları ve çay bahçelerini denetledi. Esnaflara hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunan hem de alınan tedbirleri yerinde denetleyen Kaymakam Yiğit, işyerlerinde kurallara gerekli riayetin gösterilmesi ve titizlikle uygulanmasını istedi.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, ziyaret ettikleri işyerlerinde esnafların kurallara uyduğunu gördüklerini belirterek, "Kontrollü Normalleşme Sürecinde Covid 19 ile mücadele kapsamında denetimlerimize meslek odası temsilcileriyle beraber devam ediyoruz. Esnaflarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletirken, aynı zamanda uyarılarda bulunduk. Halkımızın ve esnaflarımızın sağlığı için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın, tedbiri elden bırakmayarak temizlik maske ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz " dedi. - ANTALYA