Kaymakam Yıldırım: "Bayramınız kemerli olsun" - Son Dakika
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Kaymakam Yıldırım: "Bayramınız kemerli olsun"

30.04.2022 21:22
Kaymakam Yıldırım: "Bayramınız kemerli olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmakta olan Trafik Güvenliği ve Emniyet Kemeri Denetimleri Selendi'de de İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmakta olan Trafik Güvenliği ve Emniyet Kemeri Denetimleri Selendi'de de İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Selendi ilçe girişinde ve ilçenin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda; trafikte emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığına dikkat çekilerek, konu ile ilgili olarak hazırlanan broşürler sürücülere trafik ekipleri tarafından dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldığı uygulamalarda sürücülere emniyet kemeri, hız ve trafik kurallarına uyma konusunda hatırlatmalar yaptı. Denetimde; Kaymakam Yıldırım'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri ve İlçe Emniyet Amiri V. Komiser Mehmet Sıddık Kırkel eşlik etti. - MANİSA

Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun
Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun
Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun
Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun
Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun
Kaymakam Yıldırım: Bayramınız kemerli olsun

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Münir Karaloğlu, Ali Yıldırım, Hisarcık, Selendi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Yıldırım: 'Bayramınız kemerli olsun' - Son Dakika


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