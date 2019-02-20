Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

1 saat önce

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Yıldırım'dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret, System.String[]
Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette dernek başkanı Veysel Oduncu ve muhtarlarla sohbet eden Yıldırım, sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların bulundukları mahallenin lideri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Mahalli İdareler Seçimi'nde yaşadığınız mahallelerde vatandaşların desteğiyle seçilerek bir bakıma o mahallenin lideri oluyorsunuz. Tüm muhtarlarımız bizim için çok değerli, çünkü biz mahallenin sorunlarını tamamen bilemeyiz ve bizlere bu konuda en büyük yardımda bulunan sizlersiniz." dedi.

Mahallelinin ne zaman bir isteği olursa kapılarının her zaman açık olduğuna işaret eden Yıldırım, çekinmeden her zaman ziyaretine gelinebileceğini kaydetti.

Oduncu da ziyaretinden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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