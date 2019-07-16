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Kaymakam Yıldırım: "Suçla mücadele tüm toplumun içinde olması gereken bir süreç"

9 saat önce

Samsun'un Çarşamba İlçesi Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, suçla mücadelenin tüm toplumun içinde olması gereken bir süreç olduğunu söyledi.

Kaymakam Yıldırım:
Samsun'un Çarşamba İlçesi Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, suçla mücadelenin tüm toplumun içinde olması gereken bir süreç olduğunu söyledi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar'dan, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şükrü Yıldırım, özellikle denetimli serbestliğin toplum yüzü olan kamu hizmeti cezalarının uygulanması ve yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, denetimli serbestlik çalışmalarının infazın önemli bir parçası olduğunu, özellikle suçlu bireylerin topluma kazandırılması ve suçun azaltılmasında önemli işlevleri olduğunu belirterek toplumun tüm fertleri ve kurumlarıyla bu çalışmalara destek verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaymakamlık olarak denetimli serbestlik müdürlüğü ile "Kamu hizmeti cezalarının infazında işbirliği protokolü"nü imzaladıklarını, bu noktada tüm kurum ve kuruluşların aynı duyarlılıkla destek olmasının önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Şükrü Yıldırım, "Suçla mücadele tüm toplumun içinde olması gereken bir süreçtir ve bu noktada kişileri dışlamak yerine topluma kazandırmak önemlidir" dedi. - SAMSUN
Şükrü Yıldırım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
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