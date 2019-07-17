Kaymakam Yıldırım vatandaşları dinledi
4 saat önce
Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım
, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Yıldırım, dinlediği vatandaşların sorunlarıyla ilgili birim müdürlerine notlar aldırarak yapılabilecek çalışmalar hakkında talimat verdi.
Vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kaymakamlık
binamızda bizlerle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla elimizden geldiğince görüşmek için çabalıyoruz. Ancak bugün Çarşamba ilçesinin pazarı kuruluyor ve köyde yaşayan vatandaşlarımız da ilçe merkezine geldikleri için bir farklılık yaparak vatandaşlarımızla burada buluştuk ve sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
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