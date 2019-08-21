Kaymakam Yıldız'dan veda ziyareti
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Pursaklar Kaymakamlığına atanan Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a veda ziyaretinde bulundu.
Pursaklar Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Kaymakamlığına atanan Kızılcahamam
Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
'a veda ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar, Yıldız'ın her zaman ufuk açıcı bir yönetici olduğunu belirterek ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Acar, "Sayın Kaymakamımız ilçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış değerli bir insandır. Her projemizde her çalışmamızda yanımızda oldu, desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresince Kızılcahamam için birçok önemli projeye imza attık, şahsım ve Kızılcahamam adına kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Yıldız ise Acar ile ilçede çok güzel projelere imza attıklarını belirtti.
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