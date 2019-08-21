Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yıldız'dan veda ziyareti
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Kaymakam Yıldız'dan veda ziyareti

57 dakika önce

Pursaklar Kaymakamlığına atanan Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yıldız'dan veda ziyareti, System.String[]
Pursaklar Kaymakamlığına atanan Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar, Yıldız'ın her zaman ufuk açıcı bir yönetici olduğunu belirterek ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Acar, "Sayın Kaymakamımız ilçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış değerli bir insandır. Her projemizde her çalışmamızda yanımızda oldu, desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresince Kızılcahamam için birçok önemli projeye imza attık, şahsım ve Kızılcahamam adına kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız ise Acar ile ilçede çok güzel projelere imza attıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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