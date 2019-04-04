Kaymakam Yıldız, Gazi Akçayol'a Madalyasını Verdi
29 dakika önce
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Celal Akçayol'a "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı takdim etti.
Kızılcahamam
Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Kıbrıs
Barış Harekatı'nda gazi olan Celal Akçayol'a "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı takdim etti.
Kaymakam Yıldız, Aşağı Hüyük
Mahallesi'nde yaşayan gazi Akçayol'u makamında ağırladı.
"Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir" diyen Yıldız, "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı Akçayol'a verdi.
Akçayol, Kaymakam Yıldız'a teşekkür etti
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:35 Kaynak: AA
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