Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yıldız, Gazi Akçayol'a Madalyasını Verdi

Kaymakam Yıldız, Gazi Akçayol'a Madalyasını Verdi

29 dakika önce

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Celal Akçayol'a "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı takdim etti.

Kaymakam Yıldız, Gazi Akçayol'a Madalyasını Verdi, System.String[]
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Celal Akçayol'a "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı takdim etti.

Kaymakam Yıldız, Aşağı Hüyük Mahallesi'nde yaşayan gazi Akçayol'u makamında ağırladı.

"Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir" diyen Yıldız, "Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası"nı Akçayol'a verdi.

Akçayol, Kaymakam Yıldız'a teşekkür etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:35 Kaynak: AA

Kızılcahamam, Kıbrıs, Güncel
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