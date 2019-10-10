Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti

Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti

24 dakika önce

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Hayvan Dostları Derneği Başkanı Filiz Işık tarafından oluşturulan barınağı ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Hayvan Dostları Derneği Başkanı Filiz Işık tarafından oluşturulan barınağı ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, Işık'ın kendi imkanlarıyla hasta ve yaşlı sokak hayvanları için kurduğu barınağı gezdi.

Dernek Başkanı Işık, yaptığı açıklamada, kaymakamın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Işık, sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "3 dönümlük bir alan kiraladık ve burada hayvanlara gönüllü bakıcılık yapıyorum. Burada genellikle yaşlı, kör, sakat ve kanser olan sokak köpeklerinin bakımını üstleniyorum. Kaymakam beyin buraya gelip köpeklerle ilgilenmesi bizden bilgi alması çok hoşuma gitti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kemal Yıldız, Filiz Işık, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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