Kaymakam Yılmaz'a, DSİ 9. Bölge Müdürü Dündar'dan ziyaret - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ı DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ziyaret etti.

Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, "Baskil'de yapılan ve yapılmakta olan sulama göletleri ile ilgili konuları değerlendirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah DSİ yatırımları kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Dündar da misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.