Kaymakam Yılmaz: Bodrum'a gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Yılmaz: Bodrum'a gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz: Bodrum'a gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak

6 saat önce

BODRUM'un Torba Mahallesi'ndeki trafik noktasında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında başlatılan uygulamayla ilçeye özel araçlarıyla gelen kişilerin sağlık taramasını yapılıyor.

Kaymakam Yılmaz: Bodrum'a gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak, System.String[]

BODRUM'un Torba Mahallesi'ndeki trafik noktasında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında başlatılan uygulamayla ilçeye özel araçlarıyla gelen kişilerin sağlık taramasını yapılıyor. İlçede konaklayacak vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz,  "Bodrum'a gelenler istedikleri gibi hareket edemeyecekler" dedi.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nin girişindeki trafik noktasında, ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcular, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Başlatılan uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Ali Özher de katıldı. Uygulamada özel araçlarıyla ilçeye gelenler tek tek durdurulup, ateş ölçümleri ve genel sağlık taramaları yapılıyor. Bodrum'da konaklayacak olan vatandaşların adres bilgileri alındı. Bu bilgilerin bağlı oldukları muhtarlığa verileceği ve ilçeye gelenlerin 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün itibari ile ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi özel araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımız il ve ilçe girişlerinde sağlık taraması ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de aynı tedbirleri özellikle şehirler arası yolculuk yapanlar için ilçe girişinde aldık. Koronavirüs çok ciddi bir sağlık problemi. Sadece bizim değil dünyanın sağlık problemi. Bu salgınla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlarımızla her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirler arası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum'a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecekler. Çünkü Bodrum'da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Biz burada vatandaşlarımızı ilçe girişinde kontrol ederek bir farkındalık oluşturacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulmaz. Trafiğimizi aksatmadan ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden bunu yapacağız" dedi.

'BODRUM'DA KORANAVİRÜSTEN ÖLEN TEK VAKA VAR'

Bodrum'da koronavirüsle ilgili 1 ölüm olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "Koronavirüs salgını ile ilgili ilçemizde yaşanan olumsuz durumların kaynağının özellikle İstanbul'dan gelen ve büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bir vatandaşımız İstanbul'dan geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bu ilçemizde yaşanan tek ölümlü vakaydı. Biz de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hastalığı yaymaması için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalıdır. Hepimize düşen görev evde kalmaktır. Şöyle bir durum var İstanbul'daki vatandaşımız, 'Bodrum'da nüfus az. Bodrum'a gideriz tatil de yaparız' diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz buraya girenleri kayıt altına alıp, muhtarlığa bilgi verip 14 gün süreyle gözetim altında tutacağız. Yani karantinanın biraz daha hafif hali. Amaç, eğer Bodrum'a gelen bu kişi şüpheliyse kontrol altında tutmak. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen vatandaşımız; 'Bodrum'da bir konut kiralayayım. Burada kalıp, tatil yapayım' diye, düşünüyor. Ancak, biz bunu istemiyoruz" diye konuştu.


Bekir Yılmaz, İstanbul, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:13 Kaynak: DHA

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