Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e Ziyaret

Kaymakam Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e Ziyaret

1 saat önce

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz'dan Başkan Özdemir'e Ziyaret, System.String[]
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Yılmaz, makamında ziyaret ettiği Özdemir'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kırk bin Havzalının sorumluluğunun bilinci ile halkımıza hizmet için Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımız ile işbirliği içinde olacağız." dedi.

Özdemir'e, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamattin Boyacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüsamettin İlhan, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kurum amirleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar da ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:02 Kaynak: AA
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