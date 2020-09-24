Kaymakam Yılmaz'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yılmaz, Bozoğlak köyünü ziyaret ederek köyde yapılması planlanan içme suyu deposu ve isale hattı ile GES ünitesinin yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Köyleri ziyaret ederek hem yapacakları işleri bizzat yerinde görme fırsatı bulduğunu hem de vatandaşların taleplerini dinlediklerini kaydeden Yılmaz, "Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların isteklerini yerine getirmek. Bundan sonra da imkan dahilinde diğer yerleşim yerlerini gezmeye çalışacağız." dedi.