Kaymakam Yılmaz'dan Tepebaşı Ziraat Odası'na Ziyaret
1 saat önce
Tepebaşı kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: İHA
kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz
, Tepebaşı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
Yılmaz, Tepebaşı Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Ziyaret hakkında bilgi veren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Önümüzdeki dönemde Çiftçi Malları Koruma Kanunun değişmesi yönünde bilgiler verdik.
Kaymakamımız Tepebaşı Ziraat Odamızın çalışmalarına teşekkür etti. Bizler de ziyaretleri ve sorunlarımızı dinledikleri için kendilerine şükranlarımızı sunduk" dedi. - ESKİŞEHİR
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