Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yılmaz'dan Tepebaşı Ziraat Odası'na Ziyaret

Kaymakam Yılmaz'dan Tepebaşı Ziraat Odası'na Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz'dan Tepebaşı Ziraat Odası'na Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Yılmaz, Tepebaşı Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Ziyaret hakkında bilgi veren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Önümüzdeki dönemde Çiftçi Malları Koruma Kanunun değişmesi yönünde bilgiler verdik.

Kaymakamımız Tepebaşı Ziraat Odamızın çalışmalarına teşekkür etti. Bizler de ziyaretleri ve sorunlarımızı dinledikleri için kendilerine şükranlarımızı sunduk" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:28:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yılmaz'dan Tepebaşı Ziraat Odası'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]