Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı

6 saat önce

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ilçedeki gazete muhabirleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı, System.String[]

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ilçedeki gazete muhabirleriyle bir araya geldi.

Korona virüs gündeminin değerlendirildiği toplantıya Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz korona virüs görülmediğinin altını bir kez daha çizerken, ilçede alınan önlemleri tek tek saydı.

İlçeye yurt dışından gelen 54 kişinin bulunduğunu ve evlerinde takip edildiğini ifade eden Yılmaz," Alaplı İlçesinde daha önce yurt dışından gelen 54 kişinin gözlem altındalar, onların günü'de bir kaç gün sonra bitecek. Şuana kadar ne Alaplı'da ne de çevresinde görülmüş bir vaka yok. İnşallah görülmez ancak görüldüğü taktirde biz enfekte olan kişiyi izole bir ortamda tedavi altına almak ve virüs kimseye bulaşmadan yok edilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık. Şuanda devletimizin verdiği talimatları uyguluyoruz, halkımıza gerekmedikçe evden çıkmamalarını öğütlüyoruz. Bu konuda verilen tüm uyarıları dikkate alarak hareket edelim. 1 metre kuralına uyalım." diye konuştu - ZONGULDAK

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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