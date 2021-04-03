Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

03.04.2021 17:37
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandıKuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Kurt'un cenazesi uçakla memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine getirildi. Yılmaz Kurt için Taşkıran Mahallesi Merkez Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçe kaymakamları, sevenleri, ailesi ve akrabaları katıldı. Kaymakam Kurt'un babası Hakkı Kurt, cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bugün burada hepimizi derinden üzen Aydın Kaymakam'ımızı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Mesleğinde 20 yılını aşan bu kıymetli kardeşimiz, ülkemizin farklı yerlerinde bu millete, bu vatana görevlerde bulunmuştur. İnşallah Rabbim onun görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, devletin merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaştırırken yapmış olduğu iyiliklerle mükafatlandırır. Allah mekanını cennet etsin, geride kalan sevenlerine, eşine, kardeşine, arkadaşlarına, yavrularına sağlık, sıhhat versin, sabırlar versin. Kolay değil, hepimizi üzdü ama yapacak bir şey yok. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz diyor yüce Yaradan. Yılmaz kardeşimiz hepimizi derinden üzen bir olayla hayata veda etti. Ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız dedi.

Kaymakam Yılmaz Kurt, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Adli Tıp Kurumu, Yılmaz Kurt, Cenaze, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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