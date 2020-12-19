Kaymakam Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi

19.12.2020 15:41
Kaymakam Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi, System.String[]

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki eğitimin değerlendirilmesi için okul müdürleriyle bir araya geldi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki eğitimin değerlendirilmesi için okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, ilçedeki ilköğretim, ortaokul ve lise okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, örgün ve uzaktan eğitimde ilçenin eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "Eğitim ve öğretimde başarı için öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması lazım." dedi.

Mahmut Sami, Baskil, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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