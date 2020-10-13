Kaymakam Yılmaz, Sarıtaş köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberinde Baskil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ile köye gelen Kaymakam Yılmaz, köyde yapılması planlanan işlerle ilgili köylülerle görüştü.

Köyleri ziyaret ederek yapılacakları işleri bizzat yerinde görme fırsatı bulduğunu belirten Yılmaz, ""Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve köylerin hizmetlerini yerine getirmek. Sarıtaş köyünde, içme suyu için yapılan GES ünitesini inceledik. İmkan dahilinde diğer köyleri de ziyaret etmeye çalışacağız." dedi.