Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yılmaz trafik ekiplerini denetledi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Yılmaz trafik ekiplerini denetledi

1 saat önce

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, trafik ekiplerini denetledi.

Kaymakam Yılmaz trafik ekiplerini denetledi, System.String[]
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, trafik ekiplerini denetledi.
Yılmaz, Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ile birlikte trafiğin yoğunlaştığı Ankara - Samsun kara yolu üzerindeki denetim noktalarını ziyaret ederek alınan tedbirleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurban Bayramı nedeni ile trafikte yoğunluğun artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Havza Karadeniz'in giriş kapısı ve bayram nedeni ile artan trafik yoğunlu hemen kendisini hissettiriyor. Ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alındı. Bu tedbirler bayram sonuna kadar devam edecek. Trafik ekiplerimiz tarafından alınan tedbirleri yerinde kontrol ettik. Bu vesile ile hem bu denetimlerde görev alan jandarma ve emniyet mensubu personelimizin, hem de yolculuk yapan vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve kazasız bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.
Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı, 5 ayrı noktada trafik denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Bayram boyunca ekiplerimiz görev başında olacak. Sürücülerimizin dinlenerek yollarında devam etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Karadeniz, Ankara, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı
Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yılmaz trafik ekiplerini denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]