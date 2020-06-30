Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir'den Havza OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir'den Havza OSB'ye ziyaret

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

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Yılmaz ve Özdemir, Havza OSB'yi ziyaret ederek, inşası devam eden yatırımları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz ve Özdemir, Havzalı iş insanı Ergin Gümüşçü ve ortağı tarafından kurulan Durşam Makine Sanayi fabrikasının inşaatını da ziyaret etti.

Yılmaz, Gümüşçü'yü Havzalı iş insanlarına örnek olacak davranışından ötürü tebrik ederek, "İlçemizde istihdamın artması için sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. İnşallah Havza OSB kısa sürede istihdam merkezi haline gelecek. Bunun da göstergesi inşaatı devam eden yatırımlar." dedi.

Özdemir ise Havzalıların Havza'ya sahip çıkmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Ergin Gümüşçü ve ortağı ile Mustafa Bakır gibi kıymetli hemşehrilerimizin burada yatırım yapmaları ve istihdam sağlamaları takdire şayandır. İlçemize sahip çıkma bilinci ile hareket eden kardeşlerimize, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yatırımcı demek istihdam demek, iş demek. İnşallah Havza OSB devam eden yatırımların tamamlanması ve gelecek yatırımcılar ile sadece Havza'da değil, bölgede istihdam sorunu çözecek. Havza OSB 10 bin dönümlük genişleme alanı ile Karadeniz'in en büyük OSB'si." diye konuştu.

Gümüşçü de yatırımın yaklaşık 10 milyon liraya mal olacağını, gemi makineleri yedek parçası üretimi yapılacaklarını anlatarak, "Fabrikamızın 2021'in ilk aylarında üretime geçmesi planlanıyor. İnşallah 60 kişinin istihdam edilmesi hedefliyoruz. Gurbetteki tüm Havzalı iş insanlarımızı Havza'ya yatırıma davet ediyorum. Burada yatırım yapmak benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Eurocast Döküm AŞ'nin ortaklarından ve Genel Müdür Mustafa Bakır ise Havza'da yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Fabrikamız, Havza OSB'de üretime geçen ilk fabrika. Bir Havzalı olarak ilk üretimi yapmanın ve burada yatırım yapmanın onur ve gururu yaşamaktayım." diye konuştu.

Özdemir, ziyaret sırasında imalatı devam eden fabrikanın çelik konstrüksiyon parçalarına kaynak da yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi, Havza, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:03 Kaynak: AA

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