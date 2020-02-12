Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Yılmaz: 'Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz' - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

6 saat önce

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz:

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.


Kaymakam Yılmaz, 5442 sayılı İl İdare Kanunu kapsamında daire amirleri ile kaymakamlık makamında toplantı düzenledi.


Bu tür toplantıları yaparak daha düzenli bilgi alış verişi, güçlü iletişim, hizmet standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda eksikliklerin giderilerek verimli, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunumunu sağlamayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Yılmaz, ilçedeki kamu kurum amirlerinin aralarındaki iletişim ve dayanışmanın yapılan iş ve işlemlerin hızlılığına ve yüksek verimine büyük katkılar sağlayacağını ve toplum hayatına da olumlu etki edeceğini söyledi. - HATAY

Tahir Yılmaz, Yayladağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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