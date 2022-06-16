Kaymakam Yılmaz, yaralı askeri ziyaret etti

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.
Jandarma Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nu ilçeye bağlı Yeşilyurt köyündeki baba evinde ziyaret eden Yılmaz, Erenoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erenoğlu da Yılmaz ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarete Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kaymakam Refiki Serkan Ala, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu ile diğer ilgililer katıldı.
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