Kaymakam, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Abaş ve Günlüce köylerinde yapımı devam eden köy yollarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hasan Çiçek'e ziyaretinde, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç, İl Genel Meclis üyesi Halil Mallı ve Birlik Encümen üyeleri eşlik etti.

Abaş köyünde asfalt çalışması ve Günlüce köyünde yol genişletme çalışmasını yerinde inceleyerek köy muhtarlarından bilgiler alan Kaymakam Çiçek, vatandaşlarla sohbetinde yaptığı açıklamada, "Öncelikle bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün amacımız sizleri daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatmak ve gereken imkanları sağlamaktır. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek, iş birliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret bitiminde köy muhtarları ve vatandaşlar Kaymakam Hasan Çiçek'e ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek yardım ve destekleri için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA