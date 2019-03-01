Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
43 dakika önce
HATAY (AA) – Hatay Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
HATAY (AA) – Hatay Yayladağı
Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğretmen evi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programa kurum amirleri de katıldı.
Programda bir konuşma yapan Yüce, muhtarların devletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu söyledi.
Yüce, "Çoğunuz mevcut konumunuz itibari ile 31 Mart tarihine kadar mahallelerinizin muhtarısınız. Belki birçoğunuz yeniden adaysınız. Ben bu süreçte kurumsal kimliğinize zarar getirmeyeceğinize inanıyorum. Yeniden aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:38 Kaynak: AA
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!
Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak