Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

43 dakika önce

HATAY (AA) – Hatay Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Yüce, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
HATAY (AA) – Hatay Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.


Öğretmen evi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programa kurum amirleri de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Yüce, muhtarların devletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu söyledi.

Yüce, "Çoğunuz mevcut konumunuz itibari ile 31 Mart tarihine kadar mahallelerinizin muhtarısınız. Belki birçoğunuz yeniden adaysınız. Ben bu süreçte kurumsal kimliğinize zarar getirmeyeceğinize inanıyorum. Yeniden aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:38 Kaynak: AA

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