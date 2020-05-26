Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı - Son Dakika

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ve bayram boyunca görevlerini sürdüren ve Kuşadası halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Kuşadası Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs tedbirleri kapsamında önemli çalışmalara imza attı. Vefa grubu çalışanlarını bayramda da unutmayan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, çalışmaların yürütüldüğü Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu'na giderek, vefa grubu üyelerinin bayramını kutladı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN