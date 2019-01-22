Kaymakam Yüksek Kara: Uyuşturucuyla Mücadelede Herkese Görev Düşüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'uyuşturucu ile mücadele' konulu toplantı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'uyuşturucu ile mücadele' konulu toplantı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Ali Özden, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Mükremin Doğan, ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, daire amirleri, Okul Müdürleri, Muhtarlar ve Okul aile birliği başkanlarının katıldığı toplantıda uyuşturucu konusunda bilgilendirmede bulunuldu.



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan toplantıda açılış konuşması yapan Kaymakam Yüksel Kara, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Bakanlığımızın eylem planı çerçevesinde, Tavşanlı'da uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımız kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösteriyor. Ancak takdir edersiniz ki sadece kolluk güçlerimizin tek başına yapacağı bir mücadele bu anlamda yeterli değil, uyuşturucu ile mücadele için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Topyekün mücadele şart" diye konuştu.



Bu noktada özellikle köy ve mahalle muhtarlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Kaymakam Kara, "Muhtarlarımızdan beklentimiz, kurumlarımızla ve kolluk güçlerimizle uyuşturucu mücadele konusunda işbirliği, dayanışma ve iletişim halinde olmalarıdır. Bu mücadelenin muhtarlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum" dedi.



Daha sonra uyuşturucu ile mücadele konusunda Kütahya Yeşilay Dernek Başkanı Nuri Çetin, Aile Eğitim Programı Uzmanı Yavuz Doğanay bilgilendirmede bulundular. - KÜTAHYA

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