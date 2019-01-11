Kaymakam Yüksel'e Ziyaret
36 dakika önce
Evciler ilçesinde, 1999/1 tertip askerler Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Evciler
ilçesinde, 1999/1 tertip askerler Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Yurdun çeşitli bölgelerinde vatani görevini yapmak için yola çıkacak olan Evcilerli 9 asker Kaymakam Yüksel'e veda ederek, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirtti.
Yüksel de kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yapmaları için dua edeceklerini, askerleri ve aileleri canı gönülden kutladığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:54 Kaynak: AA
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