Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüksel'in Ev Ziyaretleri

Kaymakam Yüksel'in Ev Ziyaretleri

1 saat önce

Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, ev ziyaretlerine devam ediyor.

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Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, ev ziyaretlerine devam ediyor.


Evciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ergün Yurttaş ile birlikte aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yüksel, ilçeye Bağlı Madenler köyünde ikamet eden Yusuf Başyiğit'in evine konuk oldu.


Yeni doğan bebeklerini evlerinde görerek aileyi tebrik eden Yüksel şunları söyledi, "Yeni doğan bebeklerimize hoş geldin bebek diyerek ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yeni çiftlerin ve yeni doğan bebeklerin her zaman yanındayız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:01 Kaynak: AA

Evciler, Güncel
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