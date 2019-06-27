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Kaymakam Yüksel LGS birincilerini ödüllendirdi

7 dakika önce

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Kaymakam Yüksel LGS birincilerini ödüllendirdi, System.String[]
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Sınavda, tüm soruları doğru cevaplayan 5 öğrenci, aileleri, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Ünal'ı ziyaret etti.
Ünal, öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Tam puan alarak göğsümüzü kabartan 5 öğrencimizi, ailelerini, müdür ve öğretmenlerini kutluyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum." dedi.
Aileleri de kutlayan Ünal, öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Mehmet Metin, Tarsus, LGS, Güncel
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